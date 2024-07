Jak sfinansować wycieczkę last minute?

Kolejnym sposobem na sfinansowanie zakupu wycieczki jest kredyt gotówkowy online (RRSO 14,3%, kalkulacja dokonana na 28.05.2024 r. dla reprezentatywnego przykładu)*, który możesz wziąć bez wychodzenia z domu. W jego przypadku trzeba oczywiście liczyć się z tym, że trzeba oddać do banku tyle, ile się pożyczy plus odsetki i dodatkowe koszty. To wada tego rozwiązania. Ma ono jednak również swoje zalety. Warto o nich pamiętać, decydując o wyborze konkretnej formy finansowania zakupu wycieczki last minute do Egiptu, Tunezji, Turcji, Bułgarii czy innego wakacyjnego kurortu.