Jak ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot?

Sytuacja, w której Twój lot zostanie opóźniony z pewnością nie należy do przyjemnych. Warto jednak zachować spokój i zastosować się do kilku zasad. Przede wszystkim postaraj się dowiedzieć, dlaczego Twój lot został opóźniony. Zwróć się do personelu lotniska lub linii lotniczych, aby uzyskać informacje na ten temat.