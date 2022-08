Jak wygląda praca w restauracji nad morzem? "Nie dałabym rady tak codziennie"

Wbrew pozorom praca w restauracji nie zaczyna się w momencie otwarcia jej dla klientów. Co prawda, tego się w sumie spodziewałam, ale wydawało mi się, że dwie czy trzy godziny to aż za dużo czasu. "Przecież nie ma tam aż tyle do zrobienia" - myślałam sobie. Nasza restauracja działa od godz. 13, ale pracę w kuchni zaczynamy już o godz. 10. Ze względu na serwowanie przede wszystkim pizzy, trzeba wcześniej przygotować nie tylko ciasto. Co ważne, to które robimy danego dnia, wykorzystamy dopiero w następnych. Jak podkreślają właściciele, w tym przypadku najważniejsze jest zrobienie go w takiej ilości, aby go nie zabrakło, ale i za dużo nie zostało. W szczycie sezonu piec opuszcza dziennie niemal 200 placków.