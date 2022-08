Pod namiotem na Kaszubach. "Mam wrażenie, że przeniosłam się w czasie"

- Byłem u jednych gości, ale zwinąłem się stamtąd, bo gadali o tirach. Stwierdziłem, że to nie mój klimat. Nie mój vibe. Mówię wam, różni ludzie tutaj przyjeżdżają. Widzieliście tamtego gościa, który mieszka w dawnej radiostacji? Ziomek wygląda, jakby jechał do Ukrainy z tym sprzętem. Policzyłem mu to jako kamper, ale on mówi, że to jest "crazy kamper" – opowiada.