Jaki ubiór powinno się mieć na desce SUP i dlaczego?

Neopren się rozciąga a pianka trzyma ciepło tylko tam gdzie przylega, a w miejscach gdzie jest luźna traci swoje właściwości termiczne. Dobrze dopasowana pianka to taka, która bezpośrednio przylega do naszego ciała i nie ma "pustych przestrzeni", do których może dostać się woda. Nie należy kupować pianki, która jest za luźna.