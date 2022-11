Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku. Największe kolejki zawsze po to samo

- Jezus Maria, co się dzieje! Normalnie śnieżyca - docierają do mnie pierwsze głosy, gdy wysiadam z autobusu na Bramie Wyżynnej w Gdańsku. Na zewnątrz -3 st. C, mróz wdziera się pod kurtkę, palce czerwone od zimna, a na twarzy promieniste uśmiechy. No, w końcu! Warto było czekać. Nie przeszkadza nawet to, że tłum szturmował ulice i ledwo było gdzie nogę postawić.