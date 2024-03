Jarmarki wielkanocne wystartowały. Gdzie i kiedy można je odwiedzić?

Jarmarki na południu Polski

Interaktywna scenografia wielkanocna, świąteczna fotobudka, dekoracje 3D, czy ścianka do robienia zdjęć - to wszystko znajdziemy na wyjątkowym jarmarku wielkanocnym, który od czwartku 14 marca trwa na katowickim rynku. - Chcemy, by jarmark przyciągał jak najwięcej mieszkańców, dlatego od 15 do 17 marca odbędą się pokazy zdobienia pisanek oraz haftu ręcznego przeprowadzone przez doświadczone artystki z Muzeum Wsi Opolskiej. Ponadto 23 i 24 marca powstanie strefa zabaw plastycznych "Łączka zajączka", gdzie dzieci będą mogły wykazać się swoją kreatywnością - podkreśliła Marta Chmielewska, naczelnik wydziału promocji Urzędu Miasta w Katowicach.