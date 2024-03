Pierwszy dzień wiosny. Kiedy wypada w tym roku?

Nadejście wiosny to czas wyczekiwany przez wielu. Wydłużający się dzień, coraz wyższe temperatury powietrza i budząca się do życia przyroda zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Okazuje się, że wiosna meteorologiczna już u nas zagościła, a co z kalendarzową i astronomiczną?