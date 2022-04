Jechali przez Szczawnicę, a tu nagle niespodzianka. "To dziewczyny są same?"

Jelenie spacerują po Szczawnicy

Na jednej z ulic można było zobaczyć aż osiem poruszających się szybkim tempem jelonków. "Wow. Cała rodzina idzie z nami" - zachwyca się Lubomirska. "Piękne. Jak skaczą!" - słychać komentarze jej towarzysza. "To dziewczyny są same?" - zastanawia się, sugerując, że to stado łań.