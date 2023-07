Jedna z największych atrakcji Mazur została uszkodzona. Eksperci pracują nad rozwiązaniem

"W związku z uszkodzeniem tej wrażliwej konstrukcji w czerwcu br. zleciliśmy wykonanie ekspertyzy, która wyjaśni przyczyny awarii mostu". - czytamy w nim. - "W ekspertyzie znajdzie się m.in ocena aktualnego stanu technicznego, oszacowanie trwałości, ocena przydatności eksploatacyjnej, ustalenie zasad utrzymania i co najważniejsze wpływ prowadzonych robót budowlanych wzdłuż kanału na konstrukcję mostu. Do końca tego miesiąca powinniśmy otrzymać ten dokument i po jego analizie zdecydujemy co dalej".