Most Tczewski. Wyjątkowy zabytek w sercu Pomorza

Niestety, oba obiekty znacznie ucierpiały w trakcie II wojny światowej. To właśnie tutaj, 1 września 1939 roku spadły pierwsze niemieckie bomby. Chociaż w obronie miasta Tczewa stanęli żołnierze 2. Batalionu Strzelców, Most Tczewski nigdy nie powrócił już do stanu sprzed wojny.