Jedyna taka restauracja w kraju. Ceny mogą odstraszyć

Po wejściu do standardowej restauracji oczekujemy przyjścia kelnera i wręczenia nam karty menu. We Wrocławiu znajduje się wyjątkowe miejsce, w którym spisu dań w ogóle nie dostaniemy. - To co ląduje na stole, wynika z waszych kulinarnych upodobań i zachcianek - mówi bloger Maciej.