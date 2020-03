Jedyne takie miejsce w Europie. Wakacje na Maderze

Zachwycające klifowe wybrzeże, niezwykła roślinność, dzięki której nazywana jest "ogrodem Atlantyku" i przyjemna pogoda przez okrągły rok. Madera to idealne miejsce na urlop dla znudzonych Grecją czy Turcją.

Madera zachwyca przepięknym wybrzeżem (Cristian Mircea Balate/ iStock.com)

Niesamowitej urody przyroda przyciąga turystów jak magnes. Nic dziwnego, bo Madera jest absolutnie jedyna w swoim rodzaju. Tutejszy krajobraz nie przypomina innych wyspiarskich zakątków Europy. Soczysta zieleń, egzotyczne kwiaty i górskie krajobrazy to świetne tło do wypoczynku. Charakterystyczne lasy wawrzynowe i lewady (kanały nawadniające) tworzą obrazek, który na zawsze zostaje w pamięci.

Madera nazywana jest wyspą wiecznej wiosny, ze względu na temperatury, których średnia dobowa nawet w najzimniejszym miesiącu – styczniu, nie spada poniżej 20 st. C. Z kolei latem jest tu średnio 25-26 st., więc nie jest tu tak upalnie jak w basenie Morza Śródziemnego. To wprost idealne warunki do zwiedzania, a w portugalskim zakątku jest co zobaczyć.

- Turyści przychodzą do nas nie tylko po szybki zakup wybranej już wycieczki, ale szukają inspiracji i proszą o znalezienie propozycji wakacji dobranych w punkt, zgodnych z ich potrzebami, a nawet marzeniami. Grecja czy Turcja wielu rodakom już się opatrzyły i szukają nowych miejsc, z pyszną kuchnią, bliskością natury, pogodą optymalną do zwiedzania i do opalania, z dala od zgiełku. Madera jest jednym z tych miejsc, które możemy polecić nawet bardzo wymagającym turystom - mówi Klaudyna Fudala z portalu Wakacje.pl.

Hotele na Maderze charakteryzują się wysokim standardem, są wysoko oceniane przez turystów. Za tydzień w 4-gwiazdkowym hotelu z 2 posiłkami dziennie zapłacimy od 1899 zł. Ceny all inclusive zaczynają się od 2399 zł.

Funchal – bajeczne ogrody i urwiste klify

Stolica Madery - Funchal - znajduje się na południowym wybrzeżu i zachwyca wspaniałym położeniem. Pełna jest pięknych miejsc, na czele z niezwykłymi ogrodami botanicznymi. Najsłynniejszy to Jardim Botanico de Madeira. Atrakcją są w nim nie tylko wyjątkowe gatunki roślin, ale też zachwycający widok na ocean.

Ogrodów i parków jest tu jednak znacznie więcej – mapa Funchal jest ich pełna. Przykładowo Monte Palace uznawane są za jedne z najpiękniejszych ogrodów na świecie. Do dzielnicy, w której się znajdują (Monte), można się dostać kolejką linową, będącą atrakcją samą w sobie. Dodatkowo, jeśli kochacie kwiaty, wybierzcie się na Maderę wiosną, gdy odbywa się w Funchal słynny festiwal kwiatów. W 2020 r. rozpoczyna się 20 kwietnia, a kończy 24 maja.

Warto wybrać się na niespieszny spacer urokliwymi ulicami Funchal. Pełne są zabytkowych obiektów, romantycznych kafejek i klimatycznych tawern. Jak na stolicę wyspy przystało, nie brakuje i muzeów, także dla fanów… piłki nożnej. Mowa o placówce poświęconej Cristiano Ronaldo, który stąd właśnie pochodzi. Punkt obowiązkowy to także wizyta na lokalnym targu – pełnym wspaniałych owoców i warzyw.

Kilkanaście kilometrów od Funchal znajduje się jedna z największych atrakcji Madery. Cabo Girao to klif o wysokości 580 m n.p.m., który jest popularnym punktem widokowym. W 2012 roku otwarto tu szklaną platformę. Nie tylko można rozkoszować się przepiękną panoramą, ale przeżyć dreszczyk emocji, pod stopami widząc przepaść.

Plaże i wulkaniczne baseny Madera to wyspa wulkaniczna, więc przeważają na niej plaże żwirowe bądź kamieniste. W wielu miejscach wchodzi się do oceanu prosto ze skał.

Atrakcją są też naturalne baseny, takie jak np. w Porto Moniz. Utworzyła je lawa. Kąpiel w nich to nie lada atrakcja.

Ale na wyspie są też dwie plaże piaszczyste. Do Machico i Calheta piasek przywieziono specjalnie… z Sahary.

Porto Santo – najlepiej strzeżony sekret Madery Nie każdy wie, że Madera to także nazwa całego archipelagu, do którego zalicza się trzy grupy wysp. Poza słynnym "ogrodem na Atlantyku" są to Ilhas Desertas oraz Porto Santo.

Na tej ostatniej można odwiedzić dom, w którym miał mieszkać Krzysztof Kolumb. Słynie ona jednak przede wszystkim z najpiękniejszych plaż całego archipelagu. Praia Dourada na południowym wybrzeżu ma aż 9 km długości i kusi złocistym piaskiem, który według niektórych ma nawet działanie terapeutyczne. To tu znajduje się większość hoteli na wyspie. Porto Santo może być zarówno miejscem naszych wakacji, jak i pomysłem na jednodniowy wypad z Madery. Prom z Funchal płynie tu ok. 2 godziny.

