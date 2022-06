Jeśli wakacje w tym roku, to tylko w górach w Krynicy-Zdrój

W komfortowo urządzonym, klimatyzowanym pokoju z dostępem do Wi-Fi, czeka na ciebie zestaw do parzenia kawy i herbaty, i minibar z bezpłatnym zestawem napoi na powitanie. Do śniadania kelner zaserwuje Prosecco z delikatnych owoców skąpanych w weneckim słońcu. Podczas gdy ty będziesz odpoczywać na baldachimie, hamaku lub leżaku w strefach relaksu nad potokiem, i łapać górskie promienie słoneczne racząc się od czasu do czasu napojami z plażowego baru, twoje dziecko pobawi się w całodziennym Kids Clubie, pod opieką profesjonalnych animatorek. Po takiej zabawie apetyt dopisuje dlatego popołudniu obsługa poda dzieciom ugotowaną specjalnie dla nich zdrową zupkę. Starsze dziecko znajdzie bezpłatną rozrywkę na kręgielni, gaming roomie lub zagra w mini golfa z 36 dołkami i 5 poziomami figur, bilard czy pong-ponga, podczas gdy ty zregenerujesz się w bezpłatnej strefie Aqua i fitness z basenem z kaskadami, biczami wodnymi, gejzerami, jacuzzi, wanną solankową lub w Łaźniach Zdrojowych: suchej i parowej aromatycznej.