Jest decyzja. Chodzi o spożywanie alkoholu na bulwarach wiślanych

Zmiana decyzji

Z wyrokiem WSA nie zgodził się prezydent Warszawy, który postanowił wnieść skargę kasacyjną do NSA. Wstrzymało to decyzję sądu wojewódzkiego, aż do roztrzygnięcia 25 stycznia. Tego dnia NSA oddalił skargi na uchwałę, utrzymując tym samym jej ważność. Oznacza to, że zgodnie z uchwałą Rady Warszawy sprzed pięciu lat, można pić alkohol zarówno na bulwarach, jak i na Poniatówce.