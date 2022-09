Jeszcze nie jest za późno na słoneczne wakacje. Jesienna Malta przepisem na udany urlop

Innymi słowy – właśnie we wrześniu skorzystamy z pełnej oferty kąpielowej, będziemy mogli liczyć na komfortowe zwiedzanie atrakcji, a przy tym nie narazimy się na skwar. Czy to idealny kompromis między urokami lata a nieco łagodniejszą aurą jesieni? Zgadza się! Malta we wrześniu, a nawet na początku października to wprost perfekcyjny wybór dla osób znudzonych standardowymi destynacjami.