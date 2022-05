Jeszcze więcej lotów z Polski do Chorwacji. "Chcemy oszczędzać naszym rodakom podróży samochodowej"

Zwrócił się do Chorwatów ze słowami zachwytu nad ich podejściem do turystów. - Polacy przyjeżdżają do Chorwacji, bo jesteście nasi bracia Chorwaci bardzo dla nas gościnni, otwarci i przyjemnie przyjmujecie nas od wielu dziesięcioleci. Czujemy się w Chorwacji jak w domu. Dlatego za to dla wszystkich was najlepsza hvala! (dop. red. - dziękuję po chorwacku).