An-225 "Mrija". Samolot, który był dumą ukraińskiego lotnictwa

Niemal natychmiast po tym, jak potwierdzono skalę zniszczeń, ukraińskie państwowe przedsiębiorstwo obronne Ukroboronprom wydało oświadczenie, w którym zapewniło, że "Mrija" zostanie odbudowany, a cały koszt w wysokości 3 mld dolarów pokryje agresor, czyli Federacja Rosyjska. Już wiosną media donosiły o różnego rodzaju inicjatywach, zmierzających do odbudowy samolotu. W marcu na stronie przedsiębiorstwa Antonow pojawił się m.in. list z propozycją założenia funduszu na odrestaurowanie samolotu. Ostatecznie nadzieje na to rozwiał sam kapitan "Mriji" - Dmitrij Antonow - który w rozmowie z amerykańskim portalem "Voice of America" przyznał - jak zresztą wielu ekspertów lotnictwa - że obecny stan samolotu całkowicie to uniemożliwia.