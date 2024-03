Jeziora Pojezierza Gnieźnieńskiego wysychają. "Dosłownie znikają w oczach"

- Jeśli ta woda dalej będzie uciekała, to nie będzie turystyki, bo nie będzie gdzie się kąpać - powiedział w rozmowie z portalem TVN Józef Drzazgowski ze stowarzyszenia "Eko-Przyjezierze". - Jeśli lasy będą wysychały i do tego będziemy je wycinać, to nie będzie po co do nich iść. Jeśli wody nie będzie, to zacznie ginąć rolnictwo, bo plony będą mniejsze - dodał.