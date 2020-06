Jezioro Jasne, czyli najbardziej przejrzyste jezioro w Polsce. Jak do niego dojechać?

Jezioro Jasne – położenie

Malownicze jezioro Jasne jest częścią Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, który leży na pograniczu województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Jezioro Jasne oraz przylegające do niego tereny tworzą Rezerwat Jasne. To miejsce, w którym nie tylko można odpocząć, ale również zrobić przepiękne zdjęcia. Trzeba przyznać, że jezioro Jasne zapiera dech!

Jezioro Jasne – nazwa

Jezioro Jasne – jak dojechać?

Jezioro znajduje się na terenie Rezerwatu Jasne. By do niego dojechać samochodem, należy kierować się drogą z Jerzwałdu w kierunku Iławy. Parking leśny jest położony nieopodal wsi Jeziorno. To tam należy zostawić auto, a resztę trasy przejść pieszo. Do samego jeziora prowadzi szlak edukacyjny przygotowany przez nadleśnictwo. Cała trasa z parkingu do Jeziora ma ok. 1 km. Wokół zbiornika można spacerować po wyznaczonej ścieżce.