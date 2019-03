Jezioro Michigan pokryte kaflami lodu. Piękny fenomen natury

Jezioro Michigan było zamarznięte przez większość zimy. Teraz, gdy zrobiło się cieplej, pokruszony lód wypłynął na powierzchnię układając przepiękne wzory z wielkich tafli. Akwen wygląda obłędnie!

Czyżby jezioro Michigan zamarzło w ruchu? Z daleka dokładnie tak to wygląda. Jakby fale zostały zamrożone w ułamku sekundy, w ruchu. Zjawisko, które od kilku dni można podziwiać z molo w South Heaven w stanie Michigan, jest niesamowite. W piękny słoneczny dzień jezioro Michigan, pokryte lodowymi kaflami, to raj dla fotografów.

Jakim cudem powstały te niesamowite rzeźby z odłamków? Okazuje się, że nie są to zamrożone fale. Ponieważ przez ostatnie kilka dni temperatury na północy USA były dość wysokie, lód zaczął topnieć i pękać. Następnie woda wypychała popękane tafle na powierzchnie, a siła fal zbijała je razem, tworząc niesamowite, lodowe zasieki. I choć warstwa lodu wydaje się gruba, Morska Straż Graniczna (US Coast Guard) ostrzega, aby pod żadnym pozorem nie wchodzić na lód.

Gigantyczne jezioro Michigan, należące do amerykańskiego zespołu Wielkich Jezior na północy kraju zamarza każdej zimy. W tym roku lodem pokryte było 56 proc. powierzchni jeziora. Wiosenne przesilenie to moment, kiedy mieszkańcy stanu Michigan są w stanie spędzić długie godziny na mrozie, by móc podziwiać niezwykłe efekty działalności natury.