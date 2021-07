Jusznica deszczowa. "Ukąszenia są wyjątkowo bolesne"

Jak nie komar, to mucha, jak nie mucha, to kleszcz. I tak w kółko. Lato ma to do siebie, że nieustannie jesteśmy narażeni na spotkania z różnymi, mniej lub bardziej groźnymi owadami. Leśnicy z Nadleśnictwa Lubliniec przypomnieli na FB o jusznicy deszczowej, która często nazywana jest muchą końską.