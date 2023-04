Już wiadomo, co z Zatoką Wraku. "Z pewnością jest to szok i cios"

"Już w poprzednich sezonach było sporo komplikacji z Navagio. W sezon 2023 wchodzimy z wyjątkowo dużą ilością niepewności. Decyzje rządu są dla nas niestety niezrozumiałe. W temacie Navagio dużo się ostatnio działo i wciąż dzieje - dlatego razem z wami wciąż mocno wierzymy i czekamy na lepsze wieści. Na wyspie odbyły się protesty, powołana została specjalna komisja" - czytamy we wpisie na Facebooku lokalnego biura turystycznego Zante Magic Tours. "Będziemy nadal pływać do Zatoki Wraku, by zrobić zdjęcia z miejsca do tego wyznaczonego, a na kąpiele poszukamy alternatywy" - uspokajają turystów.