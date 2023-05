Kadyks, portowe miasto szaleńców

Kadyks, najstarsze miasto Hiszpanii

Kadyks leży na półwyspie, który oddziela odnogę Zatoki Kadyksu od Oceanu Atlantyckiego. Wjeżdżając do miasta przez słynny most Puente de la Constitución, po jednej stronie mamy właśnie ocean, po drugiej zatokę. To miasto, które liczy sobie ponad 3 tysiące lat - zostało założone przez Fenicjan ok. 1100 roku p.n.e.