Rekordowa liczba turystów w polskim mieście

- Dane za zeszły rok są niezwykle optymistyczne - komentuje ten wynik dyrektor Leszek Woźniak z Bydgoskiego Centrum Informacji, które zajmuje się obsługą ruchu turystycznego. - Po dwóch latach słabych, co było związane z pandemią, możemy powiedzieć, że turystyka w mieście zaczyna się rozwijać. W Bydgoszczy w zeszłym roku, na podstawie danych, które przygotowuje dla nas Wyższa Szkoła Gospodarki, mieliśmy 550 tys. turystów, czyli osób które korzystały z noclegów. Szacuje się, że ok. 300 tys. osób przyjechało do miasta na kilka godzin - powiedział Woźniak.