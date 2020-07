Kajmany wiedzą, jak zadbać o turystów. Rząd postawił tylko jeden warunek, aby nie przechodzić kwarantanny

W różnorodny sposób rządy poszczególnych krajów godzą turystykę z pandemią koronawirusa. Wprowadzają obostrzenia, żądają badań na obecność wirusa COVID-19, wymagają 14-dniowej kwarantanny po wjeździe do kraju. Ta ostatnia spędza sen z powiek turystom i czasami definitywnie zamyka drogę, aby wyjechać do danego miejsca. Kajmany chcą jednak dać wybór spragnionym egzotycznych widoków podróżnikom. Zaproponowały, aby nosili oni czujniki, dzięki którym będą mogli korzystać z plaż, restauracji, widoków, bez przeszkód.

Kajmany, wyspa ma pomysł na 14-dniową kwarantannę

Jak podaje portal Fly4free.pl, czujnik powstał we współpracy z amerykańską firmą biotechnologiczną BioIntelliSense. Ma szybko wykryć infekcje dróg oddechowych, które atakuje koronawirus. Urządzenie należy nosić 14-dni, czyli tyle ile miałaby trwać kwarantanna. W tym czasie można się dowolnie przemieszczać. Czujnik zarejestruje również miejsca, do których turysta się udał. Pozwoli to później w wykryciu potencjalnych ognisk. Rząd ma nadzieję, że rozwiązanie przypadnie do gustu turystom.