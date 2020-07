Gwadelupa – co zobaczyć na tych karaibskich wyspach?

Gwadelupa to terytorium należące do Francji położone w Ameryce Środkowej obejmujące wyspy Małych Antyli. Największa z wysp i zarazem najbardziej popularna z nich to Gwadelupa. Wyspy przyciągają przede wszystkim pięknymi plażami i krystalicznie czystą wodą, ale nie brakuje tam również innych atrakcji. Co warto zobaczyć na wyspach? Co trzeba wiedzieć przed wycieczką na Gwadelupę?

Zabieramy was w wirtualną podróż na Karaiby! Co kryje wyspa Gwadelupa? Przekonajcie się.

Gwadelupa – co warto wiedzieć?

Gwadelupa jest zamorskim departamentem Francji. Jest zlokalizowana na kilkudziesięciu wyspach należących do archipelagu Małych Antyli. Do Gwadelupy należą między innymi wyspy:

1. Gwadelupa,

2. La Desirade,

3. Marie-Galante,

4. Les Saintes.

Wyspy są pochodzenia wulkanicznego i koralowego, znajduje się tam nawet czynny wulkan. W bliskiej odległości od Gwadelupy położone są pozostałe karaibskie wyspy, takie jak Antigua, Dominika, Montserrat czy Martynika. Sporą część, bo prawie 40% powierzchni wysp stanowią lasy tropikalne. Na wyspach panuje klimat podrównikowy wilgotny, minimalne średnie temperatury nie spadają poniżej 25°C. Opady deszczu występują głównie w okresie od lipca do października, często pojawiają się cyklony oraz burze tropikalne. Co jeszcze warto wiedzieć o Gwadelupie?

· Najczęściej stosowane języki to francuski i kreolski,

· Stolicą jest Basse-Terre,

· Największe miasta w kraju to Pointe-a-Pitre, Sainte-Rose, Le Gosier i Le Moule,

· Najwyższe wzniesienie to stratowulkan La Soufriere o wysokości 1467 m n. p. m.,

· Powierzchnia wysp wynosi około 1,8 km kwadratowych,

· Wyspy zamieszkuje ponad 400 tysiące mieszkańców,

· Dominującą religią jest katolicyzm.

Gwadelupa – jaka jest jej historia?

Gwadelupa została odkryta w 1493 roku przez Krzysztofa Kolumba, w trakcie jego drugiej wyprawy w kierunku nowego świata. W 1635 roku wyspy zostały zdobyte przez piratów z Francji. W późniejszym czasie wyspa należała do Kompanii Zachodnioindyjskiej, jednak już w 1674 roku władzę na wyspach przejęła Francja. Następnie wyspa częściowo należała do Wielkiej Brytanii (na przełomie XVIII i XIX wieku), a na początku XIX wieku do Szwecji. W 1946 roku Gwadelupa przypisano oficjalnie status departamentu zamorskiego Francji.

Gwadelupa – czy potrzebna jest wiza?

Ze względu na to, że tereny Gwadelupa to oficjalnie terytorium zamorskie Francji, jest to teren Unii Europejskiej. W związku z tym, żeby polecieć na wakacje w tamte rejony nie potrzebna jest wiza, ani paszport – wystarczy dowód osobisty.

Gwadelupa – jak dolecieć?

Gwadelupa jest oddalona od Polski o około 8 tysięcy km, przez co podróż jest długa i niestety nie można dolecieć na wyspy bezpośrednim lotem. Najlepiej kupić bilet z międzylądowaniem w jednym z dużych europejskich miast, na przykład w Paryżu. Ceny biletów nie są niskie, zwykle jest to koszt około 2 – 3 tysięcy złotych, jednak czasami można upolować tańsze bilety. Jeśli chce się uniknąć tłumów turystów, na wyspę najlepiej wybrać się w październiku albo listopadzie, ponieważ pogoda jest piękna (jest upalnie, chociaż trzeba nastawić się na krótkotrwałe, codzienne opady, ponieważ to końcówka pory deszczowej), a turystów jest bardzo mało. W grudniu na wyspach zaczyna robić się tłoczno.

Getty Images Guadelupa, Karaiby

Gwadelupa – co warto zobaczyć?

Gwadelupa to dość popularny kierunek wakacyjny, a turystyka jest główną gałęzią tamtejszej gospodarki. Najczęściej wybierana jest największa wyspa, czyli Gwadelupa. Jeśli chce się zwiedzić wyspę najlepiej jest wynająć samochód, chociaż na Gwadelupie regularnie jeżdżą autobusy. Wyspę umownie dzieli się na dwie części - prawą i lewą. Prawa strona jest bardziej turystyczna i to tam znajduje się najwięcej popularnych miasteczek. Nie oznacza to jednak, że na lewej stronie nie ma nic ciekawego do zobaczenia. Co warto zobaczyć na wyspie?

1. Pointe – a Pitre – miasto, w którym znajduje się największy port lotniczy na Małych Antylach,

2. Pointe des Chateaux – najbardziej wysunięty na wschód punkt wyspy, w którym łączą się Morze Karaibskie i Atlantyk,

3. Porte d’Enfer - miejsce, w którym podziwiać można klify o wysokości około 30 metrów,

4. Wulkan Le Soufriere,

5. Wodospady Cascade aux Ecrevisses i Saut de la Lezarde.

Oprócz tego, koniecznie trzeba odwiedzić plaże, których nie brakuje na żadnej z wysp. Na Gwadelupie można odwiedzić również muzeum trzciny cukrowej, rumu oraz kakao

