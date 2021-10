Kanada. Meteoryt przebił dach i spadł na poduszkę śpiącej kobiety

Meteoryt przebił dach. Mieszkańcy widzieli błyski na niebie

"Bałam się i trzęsłam, kiedy to się wydarzyło. Myślałam, że ktoś wskoczył do domu albo że słyszę dźwięk pistoletu czy czegoś podobnego. Poczułam ulgę, kiedy okazało się, że to coś mogło po prostu spaść z nieba" - mówiła Hamilton w rozmowie z portalem "Victoria News".