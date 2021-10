Kanada. Rozbił się samolot z transparentem "Wyjdziesz za mnie?"

Nie wiadomo kim był pasażer samolotu

Na pokładzie Cessna 172 z 1974 roku znajdował się również pasażer, którego nie udało się zidentyfikować. Nie wiadomo również, czy to on był osobą, która wzbijając się w niebo chciała oświadczyć się ukochanej osobie. Według świadków, baner spadł do rzeki św. Wawrzyńca. Policja przeczesuje rzekę w jego poszukiwaniu.