Jedna z największych atrakcji w polskich górach. Można skorzystać do końca października

Spływ z flisakami. Gratka dla turystów

Na pewno opowiadanie o tym, jak powstał przełom Dunajca, to jedna z gawęd, którą można usłyszeć od flisaków. Wycieczka tratwą to jeden z najchętniej wybieranych sposobów na pokonanie całej trasy. Tratwa flisacka to tak naprawdę pięć mocno związanych ze sobą czółen. Dla wygody pasażerów mości się je gałązkami jedliny lub świerku. Łodzią steruje dwóch doświadczonych flisaków, odbywa się to za pomocą długich żerdzi nazywanych spryskami.