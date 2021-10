Dramatyczne chwile na redyku. "Głowa górala zniknęła pod grzbietami owiec"

"Spory tłum turystów i chaos spowodował, że owce wybrały nie tę drogę co powinny. Niestety na ich drodze znalazł się góral, który przyszedł podziwiać to wydarzenie. Rosły mężczyzna nie miał szans z wielką falą napierających owiec i baranów. Spoglądając na to wydarzenie przez swój obiektyw wiedziałem, że za chwilę może zdarzyć się tragedia. Nagle głowa górala zniknęła pod grzbietami owiec" - czytamy na profilu Jureckiego na Facebooku.