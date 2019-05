Kanadyjczyk zrobił niesamowite zdjęcie. Robi furorę na całym świecie

Steve Biro, który amatorsko zajmuje się fotografią, w ciągu kilku zdobył sławę. To za sprawą zdjęcia bielika amerykańskiego. Obraz drapieżnika, patrzącego groźnie prosto w obiektyw, jest udostępniany przez ludzi na całym świecie.

Mężczyzna przesłał to wyjątkowe ujęcie kanadyjskiemu Raptor Conservancy i opublikował je w grupach fotograficznych na Facebooku. Nie jest to jedyne zdjęcie, jakie tego dnia zrobił bielikowi, ale to wydało mu się idealne.