Karkonosze: zimowa kraina owiana legendami

Karpacz – serce Karkonoszy

To miasteczko u podnóża Karkonoszy od lat jest miejscem uwielbianym przez turystów – szczególnie przez rodziny z dziećmi, które oprócz górskich wędrówek znajdą także inne formy na spędzanie czasu. Nie bez powodu mówi się, że w Karpaczu bije serce turystyki karkonoskiej. Nie brakuje tutaj muzeów i wystaw, a miłośnicy architektury z pewnością odwiedzą Świątynię Wang i Dolinę Pałaców i Ogrodów. Miejscem łączącym dziecięcą beztroskę z sentymentem jest Miejskie Muzeum Zabawek, w którym imponujące zbiory zainteresują najmłodszych, a starszych przeniosą do lat dzieciństwa. To wszystko sprawia, że Karpacz jest idealnym miejscem na rodzinne wakacje podczas każdej pogody. Tutaj nie sposób się nudzić! To także idealny punkt startu do zwiedzania innych zakątków całego pasma Sudetów.