Katar. Mundial 2022, sztuczne wyspy i drapacze chmur

Katar ma jedynie 11,6 tys. km kw. powierzchni. Mniej więcej tyle, co województwo świętokrzyskie. Niewielki jest jednak tylko na mapie. Należy do najbogatszych miejsc na świecie i może pochwalić się świetnie rozwijającą się gospodarką. Sekret tkwi głównie w gazie ziemnym, którego największe złoża na świecie odkryto u wybrzeży Kataru w latach 70 XX w. Przemysł opiera się na wydobyciu i przetwórstwie gazu oraz ropy naftowej (złoża odkryte już w latach 30.).

Atrakcje Kataru – Doha, czyli Manhattan na pustyni

Nazwa "Manhattan na pustyni" odnosi się do West Bay, czyli dzielnicy biznesowej stolicy Kataru, którą najlepiej jest podziwiać z promenady Doha Corniche. Sama Doha to miasto, w którym tradycja łączy się z nowoczesnością. Obok drapaczy chmur zobaczymy tu tradycyjne łodzie czy Souq Waqif, czyli słynny targ. Punkt obowiązkowy to Muzeum Sztuki Islamskiej.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2022

To najmniejszy kraj świata w historii, który będzie gospodarzem tego wydarzenia. Na dodatek drużyna z Kataru nigdy nie zakwalifikowała się jeszcze do mundialu, a kulisy wyboru budziły liczne kontrowersje – mówi się, że emirat po prostu kupił sobie prawa do organizacji imprezy. Niezależnie od tego jak było, czeka nas wydarzenie wyjątkowe – będą to pierwsze mistrzostwa świata w piłce organizowane na Bliskim Wschodzie oraz pierwsze w kraju islamskim.