Pierścieniowe zaćmienie słońca w Katarze. Ognista kula zamieniła się w rogi diabła

To niezwykłe zjawisko udało się uchwycić Eliasowi Chasiotisowi w Katarze, gdzie z niecierpliwością wyczekiwał wschodzącego nad horyzontem słońca. Efekty jego pracy są co najmniej zniewalające.

Chasiotis twierdzi, że astronomia pociągała go od dziecka. Zdjęcie "złego wschodu słońca" (bo tak nazwano je przez swój szatański wygląd) wykonał w nadmorskim mieście Al Wakrah w Katarze, rankiem 26 grudnia 2019 roku, podczas pierścieniowego zaćmienia słońca.

- To był najbardziej oszałamiający wschód słońca jaki kiedykolwiek widziałem! – mówił w rozmowie z "Bored Panda" – Jedynym problemem było to, że z powodu chmur przegapiłem fazę pierścieniową zaćmienia (pierścień ognia). Nie mogę się doczekać całkowitego zaćmienia słońca w grudniu 2020 r. To najbardziej niesamowite widoki w przyrodzie – opowiadał.