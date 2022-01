Katastrofa ekologiczna w turystycznym raju. Plama ropy zagraża wybrzeżom i rafie koralowej

We wtorek 25 stycznia spółka Star Petroleum Refining Public Company Limited, do której należy uszkodzona podwodna rura, poinformowała, że nurkowie wykryli awarię elastycznego węża, będącego częścią instalacji służącej do wyładunku ropy z tankowców. Choć awarię usunięto tej samej nocy, do wody trafiło ok. 50 tys. litrów ropy. To był dopiero początek walki o uniknięcie katastrofy ekologicznej.