Polka w Dubaju. "Wyobrażałam sobie, że będziemy się czuć jak na wakacjach i nie myliłam się"

Nigdzie poza Polską nie czuję się jak w domu. Jestem patriotką, wychowuję dzieci w poczuciu ich tożsamości narodowej, chodzą do polskiej szkoły w weekendy. One być może nie czują się tutaj gośćmi – ja zawsze nim będę. Ale jest mi tu dobrze, bez problemu do wszystkiego się dostosowałam i nie czuję "życiowego dyskomfortu". Życie emigranta zawsze jest tęsknotą – za rodziną, przyjaciółmi, za polską przyrodą czy chociażby jedzeniem. Dlatego co roku spędzam wakacje w Polsce i staram się chłonąć wszystko to, za czym tęsknię.