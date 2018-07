Katastrofa na Pacyfiku. Pył wulkaniczny ściele się gęsto

Po raz kolejny wulkan Manaro na wyspie Aoba na Pacyfiku się budzi. Pył wulkaniczny od kilku dni gęsto ściele się na wyspie. Wulkan, który jest jednym z najniebezpieczniejszych aktywnych wulkanów na świecie, może w każdej chwili eksplodować.

Mieszkańcy wyspy ze skutkami erupcji wulkanu borykają się od czwartku. Nagle w południe zrobiło się ciemno jak w nocy. Widoczność spadła nawet do kilku metrów. Inne fotografie pokazują drastyczne skutki działalności wulkanu. Pył grubą warstwą osiadł na ziemi, zniszczył roślinność, pokrywa również ludzi. Na zdjęciach satelitarnych można zobaczyć eksplozję pyłu wulkanicznego, który przedostaje się również na kolejne wyspy.

Przymusowa przeprowadzka

To nie pierwsza taka sytuacja, z którą borykają się mieszkańcy tych rejonów. Ewakuację mieszkańców przeprowadzano już dwukrotnie od września ub. roku. W maju władze zdecydowały, by na stałe przesiedlić ok. 11 tys. mieszkańców. Wówczas jednak nie wszyscy mieszkańcy zdecydowali się opuścić swoje domy.