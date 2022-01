Słowiński Park Narodowy. Polski skarb ma już 55 lat

170 km szlaków pieszych i rowerowych

Pomysłów na to, co zobaczyć i którędy wędrować po tej niezwykłej krainie pasku, wody i lasów, z pewnością nam nie zabraknie. Przez park wiedzie około 170 km szlaków pieszych i rowerowych, a jeśli dodamy do tego atrakcje znajdujące się w otulinie parku, z pewnością będziemy mieli co zwiedzać przynajmniej przez kilka dni.