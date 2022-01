Najsmaczniejsze symbole polskich miast. Cebularze, pierniki i obwarzanki

Toruńskim piernikom poświęcono także muzea. W Żywym Muzeum Piernika zwiedzający przenoszą się w czasie - najpierw do średniowiecza, potem do przełomu XIX i XX stulecia. W tym miejscu można poznać piernikowe rytuały i własnoręcznie przygotować ciasto. Wszystko doprawione jest ciekawymi opowieściami. Według turystów to "super miejsce i dobra odmiana po zgnuśniałych paniach i kapciach w narodowych muzeach".