Kefalonia w Grecji. 4 powody, żeby wybrać tę wyspę na wakacje

Kefalonia nie jest oczywistym kierunkiem turystycznym dla osób odwiedzających słoneczną Grecję. Zjawiskowa wyspa ma jednak sporo do zaoferowania. Przedstawiamy szczegóły i najlepsze miejsca zakwaterowania na Kefalonii na nadchodzące wakacje.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Na Kefalonii znajdziemy obłędne plaże i lazurowe morze (Shutterstock.com, Fot: 572077786)

Kefalonia – wakacje w Grecji ciszy i spokoju

Wyspa Kefalonia to zachodnia część wyspiarskiej Grecji na pięknym Morzu Jońskim. Pomimo tego, że Kefalonii nie brakuje niczego w porównaniu z najpopularniejszymi zakątkami w kraju, nie została jeszcze odkryta dla masowej turystyki. Nie spotkamy tutaj tłumów przyjezdnych, możemy więc wykorzystać wakacje w Grecji do spokojnego wypoczynku w najładniejszych zakątkach wyspy. Jeśli szukacie rozległych resortów z doskonale rozwiniętą siecią infrastruktury czy głośnych aquaparków, to nie kierunek dla Was. Bliskość Zakyntos sprawia, że to tam kieruje się zdecydowana większość podróżnych, odwiedzających zachodnią Grecję. Plaże nie będą zatłoczone, a ceny w szczycie sezonu wygórowane. W spokoju poznamy lokalną kulturę i zjemy w nadmorskich tawernach.

Jedna z najtańszych ofert tygodniowych wakacji na Kefalonii to okolice Lixouri z widokiem na zatokę Livadi. Za bezpośrednie przeloty z Wrocławia, transfery i noclegi ze śniadaniami oraz obiadokolacjami w czerwcu blisko plaży na zachodzie Kefalonii zapłacimy teraz nawet mniej niż 1500 zł od osoby.

Kefalonia – pogoda nas nie rozczaruje

Kefalonia od czerwca do września to plażowy raj dla miłośników kąpieli słonecznych oraz morskich w niesamowitym otoczeniu. Opalanie możliwe jest zresztą nawet już w kwietniu czy w październiku. Szczególnie w tym najgorętszym okresie w roku warto odwiedzić ta grecką wyspę, gdy poszukiwana lokalizacja na wakacje ma charakteryzować się pewną pogodą.

Shutterstock.com Podziel się

Kefalonia w czerwcu nocą jest już bardzo ciepła – temperatury nie spadają na ogół poniżej 20 st. C. W ciągu dnia natomiast doświadczymy tutaj przeciętnie 28. st. C, którym towarzyszy czysta woda w Morzu Jońskim o temperaturze wynoszącej 22 kreski powyżej 0 oraz co najmniej 10 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę. W lipcu i sierpniu słupek rtęci potrafi na Kefalonii przekraczać 32 st. C całymi tygodniami, nie spadnie na nas wówczas także ani kropla deszczu. To idealne warunki zarówno do niczym nie zakłóconego plażowania, jak i korzystania z bogatej oferty wypożyczalni sprzętów do uprawiania sportów wodnych na pięknym wybrzeżu Kefalonii.

Kefalonia – plaże są jedne z najpiękniejszych w Grecji

Kefalonia w Zatoce Patraskiej dysponuje obłędnymi widokami, nie ustępującymi ani trochę najlepszym kurortom na naszym kontynencie. Znajdziemy tutaj zarówno plaże piaszczyste, jak i kamieniste, z drobnym żwirkiem, najlepiej więc zaopatrzyć się w obuwie ochronne do wody jeszcze przed wyjazdem. Dla rodzin z dziećmi dobra będzie plaża z długą płycizną do bezpiecznych kąpieli morskich, taka jak wyróżniona prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi Saint Barbara. Po ok. 2 m drobnych kamyczków od wejścia do morza rozpoczyna się piaszczysta płycizna.

Shutterstock.com Podziel się

Na większości plaż napotkamy natomiast prędki uskok z dość dużą głębokością. Najbardziej znaną plażą Kefalonii jest słynna Xi, z czerwonym piaskiem i łagodnym wejściem do wody, również certyfikowana, z płatnym serwisem plażowym. Na południu wyspy jest więcej kurortów i piaszczystych obiektów, północ Kefalonii zaś to spokój, skaliste klify i ukryte przed światem zatoczki (to tutaj leży chroniona Myrtos).

Kefalonia – atrakcje turystyczne

Pod względem atrakcji turystycznych Kefalonia nie ustępuje innym greckim wyspom. Poza tym jest o wiele spokojniejsza, co zdecydowania poprawia jakość efektywnego wypoczynku podczas urlopu w otoczeniu górzystego krajobrazu, soczystej zieleni oraz hektarów upraw oliwek, winorośli czy figowców pod niczym nie zmąconym, błękitnym, bezkresnym niebem. Główna miejscowość Kefalonii to Argostoli, usytuowana na południowym-zachodzie wyspy. Na wyspie nie ma co prawda imponujących zabytków, pamiętających czasy starożytne, ale wspaniała przyroda i naturalne atrakcje z powodzeniem zrekompensują te braki. Będąc na Kefalonii koniecznie trzeba wybrać się na wycieczki fakultatywne oraz krajoznawcze, obejmujące takie ciekawe miejsca, jak piękne jaskinie Melissani czy Drogarati. Warto także udać się do zamku św. Jerzego czy w kierunku monastyru św. Garassimosa. Ponadto polecamy miejscowości Lassi, Skala, Assos, Fiskardo.

Szalenie popularna wyspa Zakyntos znajduje się stąd w odległości krótkiego rejsu. Tam czekają na nas często fotografowana Zatoka Wraku, sieć jaskiń Blue Caves, plaża Xigia z gorącymi źródłami, stolica Zakynthos czy rozrywkowy kurort nadmorski Laganas, w pobliżu którego leży punkt do obserwacji żółwi Caretta. Z Kefalonii bez problemu dostaniemy się także na niedalekie wyspy Itaka czy Lefkada. Archipelag Wysp Jońskich to również uwielbiana nie tylko przez naszych rodaków wyspa Korfu. A bezpośredni lot z Polski na Kefalonię trwa nawet poniżej 3 godzin.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.