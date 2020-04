Kiedy turystyka wróci do normy? Niemieccy eksperci przygotowali trzy scenariusze

Niemcy przygotowali prognozę odradzania się branży turystycznej po kryzysie w swoim kraju. "Rzeczpospolita" przekazuje, że obszerny raport powstał na podstawie publikacji, badań i analiz, które pozwalają określić przewidywany czas trwania poszczególnych faz kryzysu i ich wpływ na wielkość obrotów w stosunku do tych uzyskanych w 2019 r.

Eksperci nie mają dobrych wieści dla urlopowiczów

Wynik końcowy jest mało optymistyczny i mówi wprost, że sytuacja unormuje się między wrześniem przyszłego roku a - w najgorszym wypadku - wrześniem 2023 r. Dlaczego tak długo będzie trwać powrót do "normalności"?

Eksperci z Niemieckiego Rządowego Centrum Kompetencyjnego ds. Turystyki założyli trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze. Rozłożyli też cały proces na cztery fazy. Pierwsza z nich mówi, że restrykcje zostaną częściowo zniesione między końcem kwietnia a końcem maja br. Biorąc też pod uwagę inne czynniki, jak ew. ponowne uruchomienie połączeń lotniczych czy otwarcie hoteli, wyliczono, że w tym roku branża zarobi między od 2 do 20 proc. tego, co w zeszłym roku.

II faza powrotu do normalności dotyczy łagodzenia obostrzeń. W wariancie optymistycznym proces ten potrwa do końca czerwca br. Patrząc na sytuację z realistycznego punktu widzenia - trzeba będzie zaczekać na zmniejszanie restrykcji do końca września. Pesymistyczny plan zakłada, że ten proces zakończy się w grudniu br.