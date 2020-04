Turystyka po koronawirusie. Co z all inclusive?

Jak tylko będzie to możliwe, turyści na pewno będą chętnie jeździć na wakacje w ulubione miejsca, ale będą ostrożni jak nigdy dotąd.

Prezes instytutu World Tourism Forum, Bulut Bağcı, uważa, że ludzie będą podróżować nie tylko w wakacje, ale także poza sezonem, by uniknąć tłumów na plażach czy w hotelach. A to może sprawić, że w niektórych miejscach sezon się wydłuży.

Bağcı ma też ciekawą teorię odnośnie wyżywienia. Uważa, że na atrakcyjności straci ulubiona dotychczas przez turystów forma, dzięki której zawsze można było sporo zaoszczędzić. – Do tej pory klienci chętnie korzystali z bufetu lub opcji all inclusive. Teraz to się zmieni, bo mogą bać się tłoku, korzystania z tych samych sztućców i w efekcie zarażenia – twierdzi.