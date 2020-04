Wyspy Kanaryjskie. Lokalny rząd ma plan dotyczący wznowienia turystyki

Władze wyspy zapewniają, że będzie bezpiecznie

- Skoro byliśmy pierwsi w odnotowaniu zarażenia, to będziemy również pierwsi w otwieraniu się na turystykę - powiedziała Yaiza Castilla, kanaryjska minister transportu.

Jak przekazują hiszpańskie media, w tym "El Dia", każdy turysta przylatujący na Wyspy Kanaryjskie będzie zobowiązany do zainstalowania na telefonie aplikacji umożliwiającej śledzenie go. Dodatkowo będzie musiał przedstawić zaświadczenie, że nie jest zarażony koronawirusem.

Kanaryjskie Ministerstwo Turystyki oświadczyło, że zrobi wszystko, by turyści przyjeżdżający na wyspy czuli się komfortowo i bezpiecznie. Wystosowano również apel do władz krajów, z których przyjeżdżają największe grupy urlopowiczów, w tym z Wielkiej Brytanii i Niemiec, aby pomogły w sprawdzaniu stanu zdrowia pasażerów, zanim jeszcze wsiądą oni do samolotów.