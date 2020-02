Kierunek: Turcja. To będzie hit tegorocznego lata

Wszystko wskazuje na to, że to będzie przebój lata 2020. Turcja już teraz wyprzedziła Grecję i w biurach podróży jest najchętniej wybieranym kierunkiem na nadchodzące wakacje. Pewna pogoda, dobre hotele i rajskie plaże, a ceny tak niskie, że ciężko uwierzyć.

Świetne all inclusive i życie nocne

Turcja to jeden z najlepszych kierunków na wakacje all inclusive. Jeśli chcemy wypocząć nad basenem, popijając drinka z palemką, od czasu do czasu wyciągnąć się na plaży w tureckim słońcu, a wieczorem wyskoczyć na imprezę, wybór jest oczywisty – Riwiera Turecka. Ta część wybrzeża ma wszystko, czego trzeba podczas beztroskich i leniwych wakacji.