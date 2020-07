Kihnu. Niezwykła wyspa na Bałtyku. Tutaj rządzą kobiety!

A że kobiety są nie tylko wielozadaniowe, ale też mają silny instynkt tworzenia wspólnoty i kultywowania zwyczajów i tradycji, nie dziwi fakt, że mimo tak licznych obowiązków znajdowały czas, by się spotykać i razem rozwijać życie kulturalne wyspy. W ten sposób stały się naturalnymi liderkami i są nimi do dziś. Choć w XXI wieku podział ról na estońskiej wyspie nie jest już tak wyraźny jak kiedyś, a panowie spędzają na lądzie znacznie więcej czasu, to wciąż kobiety są symbolem wyspy i obrończyniami lokalnego folkloru.

"Kolorowe baby" z Kihnu

Tę przestrzeń przez wieki wypełniały przede wszystkim kobiety. To one rozwijały tutejsze rękodzieło, one, pod nieobecność mężczyzn, spotykały się wieczorami, by razem śpiewać dawne pieśni i nie bacząc na brak partnerów - wspólnie tańczyć. Ten unikatowy sposób życia wyspiarskiej społeczności, w przeciwieństwie do wielu innych, przetrwał do dziś. W dużej mierze dzięki determinacji kobiet, które dostrzegły w nim nie tylko siłę mieszkańców wyspy i spoiwo niewielkiej, bo liczącej około 500 osób społeczności, ale też duży potencjał marketingowy. "Kolorowe baby" w czerwonych spódnicach i wszystko to, co ze sobą niosą, jest bowiem tym, co przyciąga na Kihnu turystów.