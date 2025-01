Kilka godzin do kolejnego lotu? Teraz w Chicago możesz zatrzymać się w saloniku

Takie miejsce przeznaczone dla podróżnych otwarto niedawno na lotnisku w Chicago-O’Hare. To pierwsza taka inwestycja naszych krajowych linii lotnicznych w Ameryce Północnej. Podczas otwarcia wystąpiła Patrycja Piekutowska, słynna polska skrzypaczka. Ten krok nie dziwi: w Chicago znajduje się najliczniejsza Polonia na świecie i znany jest dowcip, że to "drugie najliczniejsze polskie miasto po Warszawie".

Na co mogą liczyć goście saloniku czyli business lounge LOT? Miejsce podzielone jest na strefy wypoczynku, pracy oraz gastronomiczną. Bar serwuje bezpłatne napoje wysokoprocentowe lub bezalkoholowe. Ciekawostka: można tu zamówić koktajl o nazwie... Lewandowski. Kuchnia serwuje również polskie dania, więc to nieczęsta okazja, by przed lotem najeść się np. pierogów.

Dzięki wygodnym siedzeniom i szybkiemu połączeniu Wi-Fi można czas oczekiwania na przesiadkę przeznaczyć na pracę czy naukę. Ta strefa oddzielona jest od reszty saloniku, by można było znaleźć w niej spokój i zrelaksować się. Barwy, w których urządzone jest to miejsce, to złoto i głęboki granat - w takich samych kolorach ma być urządzone w przyszłości podobne miejsce w Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Kto może skorzystać z business lounge? Wejście do saloniku przysługuje m.in. pasażerom z biletami na klasę biznes jednej z linii lotniczych należących do sojuszu Star Alliance (do którego należy LOT), a także dla posiadaczy statusu Senator i Frequent Traveller w programie lojalnościowym Miles&More. Można także po prostu kupić wejściówkę do strefy za ok. 60 dolarów.

Jak dolecieć do Chicago z Polski? Z naszego kraju do "Wietrznego Miasta" można dolecieć bezpośrednim połączeniem z Krakowa lub Warszawy. Lot trwa ok. 10 godzin.