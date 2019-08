Kisajno. Co warto wiedzieć o tym mazurskim jeziorze?

Kisajno to jedno z sześciu połączonych jezior, które zbiorowo określa się mianem jeziora Mamry. To, a także liczne wyspy, z których większość znajduje się na Kisajnie, sprawia, że jest to teren wyjątkowy. I bardzo malowniczy.

Na terenie jeziora Kisajno znajduje się 15 malowniczych wysp (Jezioro Kisajno/Shutterstock)

Sześć jezior zlało się w jedno

Dawno, dawno temu, czyli gdzieś do XVI w., jeziora Mamry, Kirsajty, Kisajno, Dargin, Święcajty i Dobskie były połączone jedynie strumieniami. Lecz m.in. z powodu wybudowanie młyna i zapory wodnej w Węgorapie poziom wody podniósł się na tyle, że stanowią teraz jeden akwen. W dodatku niezwykły pod względem przyrodniczym.

Rezerwaty przyrody

Na terenie całego jeziora znajduje się ponad 30 wysp o łącznej powierzchni ponad 200 ha, jednak nie można do nich przybijać. Na większości z nich bowiem znajdują się rezerwaty przyrody, w których żyją liczne gatunki ptaków, takie jak łabędzie, bocian czarny czy czapla siwa.

Najwięcej wysp, bo aż 15, znajduje się właśnie w części jeziora Kisajno. Z tego powodu jego powierzchnia wydaje się znacznie mniejsza niż jest w rzeczywistości. Prawie 1900 ha to jednak dosyć sporo. Jezioro jest również nieco rozciągnięte – jego długość to 8,5 km, a szerokość 3 km. Do tych wymiarów należy dodać także maksymalną głębokość, która wynosi 25 m.

Północna część Kisajna to popularny szlak żeglugowy między Giżyckiem a Sztynortem lub Węgorzewem. Od północy zresztą jezioro to łączy się z jeziorem Dargin, ale granica między nimi jest bardziej umowna i przebiega w najwęższym miejscu, czyli pomiędzy Królewskim Rogiem a Wysokim Rogiem.

Shutterstock.com Podziel się

Kanały, mosty i twierdze

Granica z jeziorem Niegocin jest bardziej wyraźna. XVIII-wieczny kanał Łuczański zawiera jedną z atrakcji Giżycka, czyli most obrotowy, którego przęsło obraca w bok, a nie do góry, jak w przypadku mostów zwodzonych. Ciekawostką jest to, że jest obsługiwany ręcznie przez jednego operatora, a cały obrót mostu zajmuje ok. 5 minut.

Shutterstock.com Podziel się

Sam most jest jednak dużo młodszy od wspomnianego kanału. Wybudowano go pod koniec XIX w., by połączyć Giżycko z funkcjonującą już twierdzą Boyen. Powstała z rozkazu króla Fryderyka Wilhelma IV i mogła pomieścić nawet 3000 żołnierzy, choć w czasie bitwy pod Tannenbergiem w 1914 r. przebywało tu nawet 4000 osób.

Alternatywną drogą, łączącą Kisajno z Niegocinem jest trasa prowadząca przez jezioro Tajty. Te dwa jeziora łączy kanał Piękna Góra i choć jego nazwa pochodzi od pobliskiej miejscowości, to trzeba przyznać, że całe Kisajno jest wyjątkowo malownicze.