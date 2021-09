"Klimatyczny Człowiek Roku" - za co go nagrodzimy?

Każdy z nas go zna - jest ekopozytywny, zaangażowany, a żadne wydarzenie związane z ochroną środowiska nie może odbyć się bez jego udziału. Lokalne inicjatywy czy eventy nakierowane na edukację ekologiczną - podczas nich czuje się jak ryba w wodzie. Może nawet do tej pory przeprowadził lub przeprowadziła już samodzielnie kilka wydarzeń, mających na celu zachęcenie do zmiany trybu życia i większej dbałości o naszą planetę. To osoba, której zaangażowanie w ochronę i działanie na rzecz klimatu nie można nie dostrzec. Takiego ekobohatera właśnie potrzebujemy!