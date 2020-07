Koala australijski zagrożony. Gatunek może wyginąć w ciągu 30 lat

- Z rządowych danych wynika, że w 2012 r. w naszym stanie było 36 tys. koali. Teraz może tam żyć ok. 15 tys. osobników. Szacujemy, że po pożarach buszu straciliśmy kolejne 4 tys. To straszne – powiedziała Penny Sharpe, minister środowiska Nowej Południowej Walii

Jak wyjaśnia "TVN Meteo", na przestrzeni kilkudziesięciu lat głównym czynnikiem utraty siedlisk zwierząt na tym obszarze Australii było przekształcanie terenów na potrzeby rolnictwa, rozwoju miast, górnictwa i leśnictwa. Ponadto przedłużające się okresy suszy i pożary buszu, które zakończyły się na początku tego roku, były również niszczycielskie dla zwierząt. Utraciły one ok. 25 proc. swoich siedlisk na terenie całego stanu, a w niektórych częściach aż do 81 proc.